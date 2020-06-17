Громкий скандал о домогательствах в ВСУ пытаются замять: все подробности

Громкий скандал о домогательствах в военной части А 1358 Хмельницкой области полковника Виктора Иванива к лейтенанту Валерии Сикал (после замужества - Вдовиченко) вспыхнул в начале 2019 года, но до сих пор уголовное производство затягивается и даже может закрыться.

Жертва насилия после резонансной истории перевелась в другую часть, а затем уволилась из армии по состоянию здоровья. В то же время офицер, которого подозревают в сексуальных домогательствах, получил повышение и теперь работает в Министерстве обороны. Об этом передает "Обозреватель".

Как рассказала Валерия, полковник стал ее преследовать с конца 2017 года, как только она прибыла в часть. Иванив вывозил ее в лесной домик, вынудил явиться на служебную квартиру, принуждал ублажать его и друзей, а также проверяющего. За отказ выполнять подобные "приказы" стал угрожать и устроил настоящую травлю. Отказывался отпускать на прием к врачу и в госпиталь - у девушки были проблемы со здоровьем, за год она перенесла две операции на позвоночнике и находилась на уколах - а также не позволил поехать на собственную свадьбу. Женихом Сикал был военный, бывший доброволец, участник АТО на Донбассе.

После того, как девушка подавала заявление в военную прокуратуру относительно домогательств и издевательств полковника, она также обратилась в полицию Винницкой области. Было открыто уголовное производство, началось следствие.

Оказалось, что Валерия далеко не единственная пострадавшая от такого поведения командира и есть еще минимум восемь жертв.

Также экс-заместитель командира военной части в Хмельницком Иванива Виктор Мищук рассказывал, что полковник издевался не только над женщинами, но и над служащими мужского пола. Например, у офицера был метод наказания солдат клизмой. Военнослужащих, которых Иванив подозревал в употреблении спиртного, он отправлял в санчасть, где заставлял медсестр ставить клизму. Это действо снималось на видео, которым он шантажировал солдат. Один из таких роликов выложили в интернет. По этому делу даже было открыто уголовное производство, которое, впрочем, быстро замяли.

Валерия Сикал и Виктор Мищук (Фото: obozrevatel.com)

Валерия написала заявление в полицию еще в январе 2019 года, однако расследование до сих пор не закончено.

По словам адвоката девушки Анны Брицкой, дело специально затягивается.

"Поскольку в ближайшее время истекают сроки предъявления обвинения Иваниву. Полтора года не может закончиться расследование. Прокуратура не хочет его закрывать, но в то же время создает условия для его неэффективного расследования", - рассказала она.

В октябре 2019-го следственное управление Национальной полиции Хмельницкой области направило прокурору военной прокуратуры Ровенского гарнизона материалы дела и подозрение командиру части. Но в прокуратуре через месяц заявили, что подозрение преждевременно, так как следствие не собрало доказательства и не провело ряд действий.

При этом адвокат утверждает, что все это уже было в деле.

То же самое произошло в марте 2020 года при повторном направлении подозрения в эту же прокуратуру. Дело продержали 2 месяца. А затем вернули с замечаниями, которые никак не касаются производства или дублируют уже проведенную следователями работу.

Сам Иванив еще полтора года назад подал на Валерию иск в суд о защите чести и достоинства. Впрочем, за все это время так и не началось рассмотрение.

"Сторона полковника как-то предлагала девушке, чтобы она отказалась от уголовного дела, а они заберут иск о чести и достоинстве. Но Валерия на это не пошла и намерена защищать себя до конца", – говорит Брицкая.

Она добавила, что у Валерии теперь серьезные проблемы со спиной, поскольку Иванив не отпускал ее на лечение в госпиталь и вместо этого отправлял на тяжелые работы.

Полковник Иванив от работы не отстранен, осел в Киеве и работает в Минобороны, ездит с проверками по военным частям по всей Украине.

Секс-скандал в ВСУ получил новый поворот (фото: Виктор Иванив)

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