Гучний скандал про домагання в ЗСУ намагаються зам'яти: усі подробиці

Гучний скандал про домагання у військовій частині А 1358 Хмельницької області полковника Віктора Іваніва до лейтенанта Валерія Сікал (після заміжжя - Вдовиченко) спалахнув на початку 2019 року, але досі кримінальне провадження затягується і навіть може закритися.

Жертва насильства після резонансної історії перевелася в іншу частину, а потім звільнилася з армії за станом здоров'я. Водночас офіцер, якого підозрюють у сексуальних домаганнях, отримав підвищення і тепер працює в Міністерстві оборони. Про це передає "Обозреватель".

Як розповіла Валерія, полковник став її переслідувати з кінця 2017 року, як тільки вона прибула в частину. Іванів вивозив її в лісовій будиночок, змусив з'явитися на службову квартиру, примушував догоджати його і друзів, а також перевіряючого. За відмову виконувати подібні "накази" почав погрожувати і влаштував справжню травлю. Відмовлявся відпускати на прийом до лікаря і в госпіталь - у дівчини були проблеми зі здоров'ям, за рік вона перенесла дві операції на хребті та перебувала на уколах - а також не дозволив поїхати на власне весілля. Нареченим Сікал був військовий, колишній доброволець, учасник АТО на Донбасі.

Після того, як дівчина подавала заяву у військову прокуратуру щодо домагань і знущань полковника, вона також звернулася в поліцію Вінницької області. Було відкрито кримінальну справу, почалося слідство.

Виявилося, що Валерія далеко не єдина постраждала від такої поведінки командира і є ще щонайменше вісім жертв.

Також екс-заступник командира військової частини у Хмельницькому Іваніва Віктор Міщук розповідав, що полковник знущався не тільки над жінками, але і над службовцями чоловічої статі. Наприклад, у офіцера був метод покарання солдатів клізмою. Військовослужбовців, яких Іванів підозрював у вживанні спиртного, він відправляв в санчастину, де змушував медсестр ставити клізму. Це дійство знімалося на відео, яким він шантажував солдатів. Один з таких роликів виклали в інтернет. По цій справі навіть було відкрито кримінальне провадження, яке, втім, швидко зам'яли.

Валерія Сікал і Віктор Міщук (Фото: obozrevatel.com)

Валерія написала заяву в поліцію ще в січні 2019 року, проте розслідування досі не завершено.

За словами адвоката дівчини Анни Брицької, справа спеціально затягується.

"Оскільки найближчим часом минають строки пред'явлення обвинувачення Іваніву. Півтора року не може закінчитися розслідування. Прокуратура не хоче його закривати, але в той самий час створює умови для його неефективного розслідування", - розповіла вона.

У жовтні 2019-го слідче управління Національної поліції Хмельницької області направило прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону матеріали справи та підозру командиру частини. Але в прокуратурі через місяць заявили, що підозра передчасна, оскільки слідство не зібрало докази та не провело ряд дій.

При цьому адвокат стверджує, що все це вже було в справі.

Те ж саме відбулося в березні 2020 року при повторному напрямку підозри в цю ж прокуратуру. Справу протримали 2 місяці. А потім повернули із зауваженнями, які ніяк не стосуються виробництва або дублюють вже проведену слідчими роботу.

Сам Іванів ще півтора року тому подав на Валерію позов до суду про захист честі і гідності. Втім, за весь цей час так і не почалося розгляд.

"Сторона полковника якось пропонувала дівчині, щоб вона відмовилася від кримінальної справи, а вони заберуть позов про честь і гідність. Але Валерія на це не пішла і має намір захищати себе до кінця", – каже Брицька.

Вона додала, що у Валерії тепер серйозні проблеми зі спиною, оскільки Іванів не відпускав її на лікування в госпіталь і замість цього відправляв на важкі роботи.

Полковника Іваніва від роботи не усунули, він осів у Києві та працює в Міноборони, їздить з перевірками по військових частинах по всій Україні.

Секс-скандал в ЗСУ отримав новий поворот (фото: Віктор Іванів)

Раніше ми писали про те, що резонансний секс-скандал в ЗСУ отримав несподіваний поворот і полковник Іванів пішов на підвищення.

Додамо, що экс-президенту Франції загрожує відповідальність за сексуальні домагання.