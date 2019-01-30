Громкий скандал с переименованием улицы в Киеве получил продолжение

Фото: Юрий Литвинский, позывной "Монгол" (предоставлено семьей Юрия Литвинского)

Накрутку голосов и атаку ботов официально подтвердила комиссия, но дальше процесс не движется

В октябре 2018 года разгорелся скандал с переименованием улицы Российской в Дарницком районе Киева в честь героя АТО Юрия Литвинского, который трагически погиб в Иловайске в 2014-м году. Тогда жена и сын героя увидели на сайте КГГА откровенную накрутку голосов против переименования.

Общественное обсуждение длилось два месяца – с 10 августа по 10 октября прошлого года. Особенно подозрительно было то, что голоса "против" стали резко расти в последние дни голосования.

Фото: Голоса "против" в обсуждении нарастали молниеносно, говорят родственники погибшего Юрия Литвинского (скриншот)

Когда наступил последний день обсуждения, 10 октября, на сайте оказалось 755 голосов "за" переименование и 820 голосов "против".

При этом количество голосов "против" продолжало расти и позже, вспоминает сын погибшего героя АТО Павел Литвинский. По его словам, такая атака и накрутка голосов были и в обсуждениях переименования улиц столицы в честь других героев. Например, в переименовании одной из улиц Киева в честь Амины Окуевой.

"Это средство информационной войны"

Как сообщила в комментарии для Styler жена погибшего героя Светлана Литвинская, все это свидетельствует об атаке ботов и накрутке голосов, которое заметно даже тем, кто не так глубоко разбирается в информационных технологиях.

"Кроме этого инцидента, атака была также на обсуждение о переименовании улиц в честь Юрия Глушко, Амины Окуевой, Джохара Дудаева, Ивана Выговского. По результатам голосования, удалось победить лишь Окуевой. Я уверена: это манипулирование общественным мнением, средство информационной войны. Это в целом подрывает доверие к таких обсуждениям в целом", - говорит Светлана Литвинская.

Женщина обращалась к мэру столицы с просьбой проверки голосования. Также было несколько депутатских обращений об этом, были и обращения волонтеров и общественных деятелей. В департамент Киберполиции также обращались, но там просто не брали трубку, объясняет Павел Литвинский.

Атаку ботов официально подтвердила проверка

Styler следит за развитием событий и поинтересовался, как развивается ситуация дальше.

Как оказалось, в КГГА провели проверку и обнаружили, что накрутка действительно была. 10 октября Светлана Литвинская прислала запрос с просьбой о проверке, а письмо в ответ пришло ей в конце ноября. Проверка длилась больше месяца. Ее результаты показали, что постороннее вторжение в голосование действительно состоялось.

"К такому выводу пришли в департаменте общественных коммуникаций КГГА. Они и прислали мне это письмо. В нем говорится, что атака ботов на наше обсуждение таки доказана официально. Профессиональная проверка выявила массовое накручивание голосов "против", спланированное зависание сайта, что затруднило доступ и возможность проголосовать киевлянам. Больше атаковали именно переименование улицы Российской", - говорит женщина.

Фото: Светлане прислали письмо: комиссия подтвердила накрутку голосов (предоставлено для Styler)

В письме-ответе департамента общественных коммуникаций речь идет о том, что настоящее количество голосов "против" было всего 41. До проверки было аж 962 голоса, хотя большинство из них оказались фейковыми.

"За полгода никто ничего больше не делал"

То, что накрутку голосов подтвердили официально, стало для семьи вторым этапом в борьбе за справедливое голосование. Однако дальше процесс просто перестал двигаться, говорит женщина.

"Впоследствии глава комиссии Резников подал заявление на увольнение. За полгода никто ничего больше не делал. Комиссия за полгода так ни разу и не собиралась. Кроме того, ими не утверждены и другие переименования, которые предлагались ранее. Никому это не надо, все молчат. Такая же ситуация и по переименованию в честь Амины, гетмана Ивана Выговского и других. Все смолкло", - говорит Светлана.

По ее личному мнению, одна из возможных причин, почему никаких решений не принимают – время перед выборами.

Фото: С первых дней Революции Юрий Литвинский был на Майдане (предоставлено семьей Юрия Литвинского)

"У меня складывается такое впечатление, что ждут выборов. Возможно, к власти придет кто-то с пророссийскими взглядами, и ситуация с переименованиями полностью переигрывается на другую сторону. Выжидают неизвестно чего. Вдруг на выборах пойдет откат", - говорит она.

Кроме того, добавляет Светлана Литвинская, недавно изменились правила механизма переименования улиц в Киеве. Теперь это будет решать не общественное обсуждение на сайте, а опрос жителей той улицы, которую будут предлагать переименовать.

"Надо будет собирать и записывать живые голоса жителей этой улицы. Как это будет реализовано – неизвестно. Кто это будет делать? И разве при опросе должны стоять на улице мать, жена, детки погибшего, каждого уговаривать дать согласие? Каждому надо будет доказывать, чем фамилия их мужа достойна быть увековеченной в названии улицы. Разве это справедливо? Кроме того, на улице может жить много пророссийских жителей, которые могут устраивать провокации, обзывать и ругать этих людей", - говорит она.

Прошлогоднее обсуждение переименования улицы Российской в честь героя АТО Юрия Литвинского происходило по старым нормам, однако как это будет происходить сейчас, когда процедуру изменили, семья не знает.

Светлана Литвинская подчеркивает: так или иначе, теперь этот процесс остановился, и неизвестно, когда его продлят снова.

Юрий Литвинский – герой, защищавший Украину

Юрий Литвинский, позывной "Монгол", в АТО был заместителем командира по вооружению и начальником технической части 2-го батальона специального назначения "Донбасс" Северного оперативно-территориального объединения НГУ.

С первых дней Революции Достоинства был на Майдане.

Фото: Юрий Литвинский, позывной "Монгол" (предоставлено семьей Юрия Литвинского)

Там он возглавлял 3-й взвод 8-й "афганской" сотни Самообороны Майдана. В ночь на 20 февраля 2014 года во время активных противостояний на Институтской получил огнестрельное ранение в плечо.

Весной 2014-го стал добровольцем: вступил в ряды 2-го батальона спецназначения "Донбасс" Северного оперативно-территориального объединения НГУ (военная часть 3027). Занимался организацией обеспечения подразделения техникой и вооружением.

Во время войны на Донбассе, начиная с лета 2014-го, защищал Украину. Принимал активное участие в планировании и проведении специальных операций. В частности, в спецоперациях по освобождению населенных пунктов Попасная, Лисичанск, Первомайск и других. Вместе с бойцами батальона освобождал от террористов украинские города и села. Имеет множество наград.

Напомним, куратор батальона “Кривбасс” откровенно рассказал о трагедии Иловайске.

Также ранее писали историю добровольца, который в 2014 году пережил Иловайский котел.