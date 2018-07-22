Гроза и ливни: синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды на воскресенье

Иллюстративное фото (pixabay)

Большую часть Украины накроет непогода с грозами

Сегодня, 22 июля, синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье, согласно которому, стоит ожидать ливней и гроз. Об этом сообщает УНИАН.

Так, в большинстве областей страны в воскресенье будет жарко, однако погода будет неблагоприятной. В ряде регионов будем облачно, с дождями и грозами.

К примеру, украинцев, которые проживают в северной части страны, ожидают частичные осадки, грозы и облачная погода. Температура воздуха прогреется днем до 21-24 градусов тепла.

В то же время людяей, которые проживают в восточной Украине, ожидает сухая погода. Осадков не предполагается, а воздух прогреется до 25-30 жары.

Жителям центральных регионов страны сегодня стоит ожидать частичных осадков, пасмурной погоды и гроз. Дожди пройдут в Полтавской области. В других регионах будет повышена облачность, что не помешает прогреться температуре до 21-27 градусов по Цельсию.

Украинцам, которые живут в южной части страны, сегодня погода преподнесет настоящий "подарок" – за окном будет солнечная и теплая погода. Осадков не предвидеться, а воздух прогреется до 25-29 тепла.

На западной Украине ожидается теплая погода без осадков. Возможно, частично регион накроют тучи, однако столбик термометра будет показывать 20-27 градусов выше ноля.

Фото: прогноз погоды по Украине (pogoda.unian.net)

В столице сегодня ожидается частичная облачность, дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до 19-22 тепла.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (pogoda.unian.net)

Кстати, синоптики сообщили, почему на выходных зонты лучше не прятать.

Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия (video.rbc.ua)