Гроза і зливи: синоптики засмутили українців прогнозом погоди на неділю

Ілюстративне фото (pixabay)

Більшу частину України накриє негода з грозами

Сьогодні, 22 липня, синоптики уточнили прогноз погоди на неділю, згідно з яким, варто очікувати злив і гроз. Про це повідомляє УНІАН.

Так, в більшості областей країни в неділю буде жарко, проте погода буде несприятливою. У ряді регіонів будемо хмарно, з дощами і грозами.

Наприклад, українців, які проживають в північній частині країни, очікують часткові опади, грози і хмарна погода. Температура повітря прогріється вдень до 21-24 градусів тепла.

У той же час людей, які проживають у східній Україні, очікує суха погода. Опадів не передбачається, а повітря прогріється до 25-30 спеки.

Жителям центральних регіонів країни сьогодні варто очікувати часткових опадів, похмурої погоди і гроз. Дощі пройдуть у Полтавській області. В інших регіонах буде підвищена хмарність, що не завадить прогрітися температурі до 21-27 градусів за Цельсієм.

Українцям, які живуть у південній частині країни, сьогодні погода піднесе справжній "подарунок" – за вікном буде сонячна і тепла погода. Опадів не передбачається, а повітря прогріється до 25-29 тепла.

На західній Україні очікується тепла погода без опадів. Можливо, частково регіон вкриють хмари, проте стовпчик термометра показуватиме 20-27 градусів вище нуля.

Фото: прогноз погоди по Україні (pogoda.unian.net)

У столиці сьогодні очікується часткова хмарність, дощі і грози. Температура повітря прогріється до 19-22 тепла.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (pogoda.unian.net)

До речі, синоптики повідомили, чому на вихідних парасольки краще не ховати.

Чим небезпечні смартфони і як уберегтися від їх впливу (video.rbc.ua)