"Гроза отменяется": синоптики уточнили прогноз погоды на 8 июля

Укргидрометцентр опубликовал новый прогноз погоды, согласно которому, ожидается сухая солнечная погода

В воскресенье, 8 июля, ожидается солнечная погода с кратковременными дождями. Ранее Укргидрометцентр прогнозировал грозовые ливни на территории западной, центральной и восточной Украины. На текущий момент обещается, что локальные незначительные осадки без шквалов и грозы могут ожидаться в Одесской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Симферопольской областях. Соответствующие данные опубликованы на сайте Укргидрометцентра.

Фото: Погода (pixabay.com/sevenpixx)

Синоптики уточняют, что средняя температура воздуха по всей стране будет варьироваться от +24 до +33 градусов тепла. Жарче всего будет на Юге страны — от +29 до +33 градусов, а холоднее — на Западе, столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов.

Так, в центральных регионах Украины ожидается теплая комфортная погода, столбики термометров будут находиться в рамках +25… +27 градусов. На Востоке Украины ожидается от +24 до +30 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области. Ночью столбики термометров могут опуститься до +14 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 8 июля (meteo.gov.ua)

По всей стране ожидается переменная облачность, а вот в Николаевской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Симферопольской областях могут выпасть осадки в виде дождя.

Напомним, что ранее народный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на воскресенье, 8 июля. В ее публикации сообщается, что дождь может застать также жителей центральной, западной и северной Украины.

Видео: (video.rbc.ua)