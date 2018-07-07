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"Гроза скасовується": синоптики уточнили прогноз погоди на 8 липня

STYLERLIFE        07.07.2018 - 20:33
Фото: погода в Україні (Pixabey)
Фото: погода в Україні (Pixabey)

Укргідрометцентр опублікував новий прогноз погоди, згідно з яким, очікується суха сонячна погода

У неділю, 8 липня, очікується сонячна погода з короткочасними дощами. Раніше Укргідрометцентр прогнозував грозові зливи на території західної, центральної і східної України. На поточний момент обіцяється, що локальні незначні опади без шквалів та грози можуть очікуватися в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Сімферопольської областях. Відповідні дані опубліковані на сайті Укргідрометцентру.

Фото: Погода (pixabay.com/sevenpixx)

Синоптики уточнюють, що середня температура повітря по всій країні буде варіюватися від +24 до +33 градусів тепла. Найспекотніше буде на Півдні країни — від +29 до +33 градусів, а найхолодніше — на Заході, стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів.

Так, в центральних регіонах України очікується тепла комфортна погода, стовпчики термометрів будуть знаходитися в межах +25... +27 градусів. На Сході України очікується від +24 до +30 градусів. Найхолодніше буде у Сумській області. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +14 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 8 липня (meteo.gov.ua)

По всій країні очікується мінлива хмарність, а ось в Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Херсонській та Сімферопольської областях можуть випасти опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди на неділю, 8 липня. У публікації повідомляється, що дощ може застати також жителів центральної, західної і північної України.

Відео: (video.rbc.ua)

"Українське літо": на 8 липня синоптики прогнозують локальні дощі і багато сонця "Розмите" погодне поле: синоптик дав прогноз погоди на наступний тиждень
Теги: Дождь, прогноз погоды, солнце, синоптик
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