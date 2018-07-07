"Украинское лето": на 8 июля синоптики прогнозируют локальные дожди и много солнца

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в западных и северных регионах Украины

В воскресенье, 8 июля ожидаются кратковременные локальные дожди, солнечная погода с "красивым небом". Об этом сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

Синоптик прогнозирует на 8 июля повышение уровня тепла и солнечную погоду кратковременными дождями. Температура в стране будет колебаться в рамках +25… +32 градусов. Теплее всего будет на Востоке и Юге страны. Осадки наиболее вероятны на Западе и Севере Украины.

Фото: (pixabay.com/Capri23auto)

"На 8 июля - прогностическая карта осадков. На ближайшую ночь. По Югу пройдут локальные дожди, погремит - видно влажную полосу на карте. Днем в воскресенье локальные дожди наиболее вероятные на Западе и Севере. На Востоке, в центральных областях и на Юге - без осадков. Разве что в Одесской области возможны какие-то капли. В течение дня +25... +30 градусов, на Западе +22... +26 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов", — пишет Диденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Также она спрогнозировала локальные дожди с грозой для жителей столицыи комфортный уровень тепла — около +25… +27 градусов.

"В Киеве будет хороший летний день, красивое небо, много солнца и вероятность локального дождя с грозой. Или максимум увеличение облачности. Поскольку ветер с севера, с северо-запада - жары не будет, + 25 + 27 градусов. Кто придумал лето - тот молодец) А кто придумал украинское лето - дважды молодец))", – подытожила синоптик.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики уточнили погоду на 7 и 8 июля. Украинцев ожидают неприятные сюрпризы.

Видео: (video.rbc.ua)