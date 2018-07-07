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Неприятные сюрпризы: синоптики уточнили погоду на выходные

STYLERLIFE        07.07.2018 - 09:30
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Погода преподнесет украинцам сюрприз

Синоптики уточнили погоду для украинцев на 7 и 8 июля 2018 года. По информации Гидрометцентра, в выходные дни погода будет нестабильной. По всей территории страны пройдут дожди с грозами, без них останутся только восточные и северные области.

Отмечается, что температура воздуха будет высокая, характерная для летнего периода. 

Фото: (pixabay.com/ru)

В центральных областях дожди с грозами. Температура днем от +25 до +27, ночью — от +15 до +17 градусов тепла.

В северных областях будет светить солнце. Местами возможны грозы. Температура днем от +25 до +27 гравдусов, ночью — от +16 до +18 выше нуля.

В южных областях будет тепло и сухо. Температура днем от +28 до +30, ночью — от +17 до +19 выше нуля.

В западных областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождей с грозами.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Без осадков 7 июля будет на территории Крыма. Здесь также ночью +16-18, днем ​​+28-30 градусов.

В столице погода будет достаточно теплой и без осадков. Ночью +16-18, днем +​​25-27 градусов.

Как ранее писал Styler, синоптик дал прогноз погоды на следующую неделю.

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