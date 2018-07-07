Неприємні сюрпризи: синоптики уточнили погоду на вихідні

Погода піднесе сюрприз українцям

Синоптики уточнили погоду для українців на 7 і 8 липня 2018 року. За інформацією Гідрометцентру, у вихідні дні погода буде нестабільною. По всій території країни пройдуть дощі з грозами, без них залишаться тільки східні та північні області.

Наголошується, що температура повітря буде висока, характерна для літнього періоду.

Фото: (pixabay.com/ru)

У центральних областях дощі з грозами. Температура вдень від +25 до +27, вночі — від +15 до +17 градусів тепла.

В північних областях буде світити сонце. Місцями можливі грози. Температура вдень від +25 до +27 гравдусов, вночі — від +16 до +18 вище нуля.

У південних областях буде тепло і сухо. Температура вдень від +28 до +30, вночі — від +17 до +19 вище нуля.

У західних областях синоптики прогнозують опади у вигляді дощів з грозами.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Без опадів 7 липня буде на території Криму. Тут також вночі +16-18, вдень +28-30 градусів.

У столиці погода буде досить теплою і без опадів. Вночі +16-18, вдень +25-27 градусів.

Як раніше писав Styler, синоптик дав прогноз погоди на наступний тиждень.

Івана Купала. Традиції та обряди