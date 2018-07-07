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"Українське літо": на 8 липня синоптики прогнозують локальні дощі і багато сонця

STYLERLIFE        07.07.2018 - 16:39
Фото: (pixabay.com/jill111)
Фото: (pixabay.com/jill111)

Синоптики прогнозують короткочасні дощі в західних і північних регіонах України

У неділю, 8 липня очікуються локальні короткочасні дощі, сонячна погода з "красивим небом". Про це повідомила у Facebook народний синоптик Наталка Діденко.

Синоптик прогнозує на 8 липня підвищення рівня тепла і сонячну погоду з короткочасними дощами. Температура в країні буде коливатися в межах +25... +32 градусів. Найтепліше буде на Сході та Півдні країни. Опади найбільш вірогідні на Заході та Півночі України.

Фото: (pixabay.com/Capri23auto)

"На 8 липня - прогностична карта опадів. На найближчу ніч. По Півдню походять локальні дощі, погримить - видно вологу смугу на карті. Вдень у неділю окремі дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі. На Сході, у центральних областях та на Півдні - без опадів. Хіба на Одещині можливі якісь краплі. Протягом дня +25... +30 градусів, на Заході +22... +26 градусів, на Сході та Півдні подекуди до +32 градусів", — пише Діденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Також вона спрогнозувала локальні дощі з грозою для жителів столиці та комфортний рівень тепла — близько +25... +27 градусів.

"У Києві буде хороший літній день, красиве небо, багато сонця і ймовірність локального дощу з грозою. Або максимум збільшення хмарності. Оскільки вітер з півночі, з північного заходу - спеки не буде, +25... +27 градусів. Хто придумав літо - той молодець) А хто придумав українське літо - два рази молодець))", – підсумувала синоптик.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики уточнили погоду на 7 і 8 липня. Українців очікують неприємні сюрпризи.

Відео: (video.rbc.ua)

Неприємні сюрпризи: синоптики уточнили погоду на вихідні "Розмите" погодне поле: синоптик дав прогноз погоди на наступний тиждень
Теги: погода, Дождь, Наталка Діденко, прогноз погоды, гроза
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