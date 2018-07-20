Гроза и солнце: синоптики дали прогноз погоды на субботу

Иллюстративное фото (pixabay)

Местами температура воздуха поднимется выше +30 градусов

В субботу, 21 июля в Украине будут неустойчивые погодные условия. Во многих регионах пройдут дожди с грозами, а температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны дневная температур воздуха поднимется до +27 +29 градусов. Ночью +16 +19 градусов. В Харькове, Луганске, Донецке, Днепре и Полтаве – дожди, местами с грозами.

В Запорожье – сухо. Температура воздуха днем +29 +31 градус. Ночью от +18 до +20 градусов.

На юге без осадков. В Николаеве и Херсоне будет очень жарко. Синоптики прогнозируют до +30 +32 градусов днем, а ночью +19 +21 градус. В Одессе днем воздух прогреется до +29 +31 градуса, ночью +19 +21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +29 +31 градус, ночью от +19 до +21 градуса.

На севере страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха составит +25 +27 градусов днем и +16 +18 градусов ночью.

На западе Украины возможны небольшие локальные дожди, местами с грозами. Температура воздуха в регионе достигнет +25 +27 градусов днем. Ночью +16 +18 градусов.

В Ужгороде и Черновцах воздух прогреется до +28 градусов.

В центре страны пройдут дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха днем от +26 до +28 градусов. Ночью от +16 до +18 градусов.

В столице 21 июля ожидается небольшой дождь, во второй половине дня возможна гроза. Воздух днем прогреется до +25 +27 градусов, ночью +16 +18 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики уточнили прогноз погоды на выходные.

Видео: РБК-Украина