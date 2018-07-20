Гроза і сонце: синоптики дали прогноз погоди на суботу

Ілюстративне фото (pixabay)

Місцями температура повітря підніметься вище +30 градусів

У суботу, 21 липня в Україні будуть нестійкі погодні умови. У багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами, а температура повітря підніметься вище +30 градусів. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни денна температур повітря підніметься до +27 +29 градусів. Вночі +16 +19 градусів. У Харкові, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську та Полтаві – дощі, місцями з грозами.

В Запоріжжі – сухо. Температура повітря вдень +29 +31 градус. Вночі від +18 до +20 градусів.

На півдні без опадів. В Миколаєві і Херсоні буде дуже жарко. Синоптики прогнозують до +30 +32 градусів вдень, а вночі +19 +21 градус. В Одесі вдень повітря прогріється до +29 +31 градуса, вночі +19 +21 градус.

У Криму хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +29 +31 градус, вночі від +19 до +21 градуса.

На півночі країни очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози. Температура повітря становитиме +25 +27 градусів вдень та +16 +18 градусів вночі.

На заході України можливі невеликі локальні дощі, місцями з грозами. Температура повітря в регіоні досягне +25 +27 градусів вдень. Вночі +16 +18 градусів.

В Ужгороді та Чернівцях повітря прогріється до +28 градусів.

У центрі країни пройдуть дощі, місцями можливі зливи та грози. Температура повітря вдень від +26 до +28 градусів. Вночі від +16 до +18 градусів.

У столиці 21 липня очікується невеликий дощ, у другій половині дня можлива гроза. Повітря вдень прогріється до +25 +27 градусів, вночі +16 +18 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні.

Відео: РБК-Україна