Гроза и солнце: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Стало известно, где ожидать грозу

В понедельник,18 июня, в большинстве регионов Украины будет сухо и солнечно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди с грозами синоптики прогнозируют только в западной части страны. Также зацепит Житомирскую и Винницкую области.

Температура воздуха в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком будет колебаться от +25 до +27 градусов днем и от +15 до +17 градусов ночью.

В Черновцах и Ивано-Франковске будет немного прохладнее, до +26 градусов днем и до +16 ночью.

В Виннице и Житомире столбики термометра поднимутся до +27 +29 градусов днем. Ночью будет от +15 до 17 градусов.

На востоке страны тепло и сухо. Температура воздуха будет колебаться от +26 +28 градусов в Харькове и Сумах. В остальных областях дневная температура составит +27 +30 градусов. Ночная температура будет от +13 до +15 градусов.

На юге солнечно, местами до +31 градуса днем. Ночью от +18 до +20 градусов.

В Крыму облачно. Днем от +27 до +29 градусов, ночью от +18 до +20 градусов.

В центральной части страны осадки также не предвидятся. Температура воздуха составит +27 +29 градусов днем и от +15 до +18 градусов ночью.

В Киеве будет солнечно и жарко. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью будет от +16 до +18 градусов. Без осадков.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик сообщила о погоде в начале недели.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)