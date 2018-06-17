Гроза і сонце: синоптики розповіли про погоду на понеділок

Стало відомо, де чекати на грозу

У понеділок,18 червня, у більшості регіонів України буде сухо і сонячно. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Дощі з грозами синоптики прогнозують тільки в західній частині країни. Також зачепить Житомирську і Вінницьку області.

Температура повітря в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому коливатиметься від +25 до +27 градусів вдень та від +15 до +17 градусів вночі.

У Чернівцях та Івано-Франківську буде трохи прохолодніше, до +26 градусів вдень і до +16 вночі.

У Вінниці та Житомирі стовпчики термометра піднімляться до +27 +29 градусів удень. Вночі буде від +15 до 17 градусів.

На сході тепло і сухо. Температура повітря коливатиметься від +26 +28 градусів в Харкові і Сумах. В інших областях денна температура становитиме +27 +30 градусів. Нічна температура буде від +13 до +15 градусів.

На півдні сонячно, місцями до +31 градуса вдень. Вночі від +18 до +20 градусів.

У Криму хмарно. Вдень від +27 до +29 градусів, вночі від +18 до +20 градусів.

В центральній частині країни опади також не передбачаються. Температура повітря становитиме +27 +29 градусів вдень і від +15 до +18 градусів вночі.

У Києві буде сонячно і спекотно. Вдень повітря прогріється до +29 градусів, вночі буде від +16 до +18 градусів. Без опадів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик повідомила про погоду на початку тижня.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)