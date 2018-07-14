"Грозы и похолодания": синоптики дали неутешительный прогноз на начало недели

Фото: (pixabay.com/WikimediaImages)

В среду все области Украины окажутся под угрозой ливневых дождей

С понедельника по среду на территории всей страны, за исключением южных регионов, ожидаются грозовые ливни и несущественные похолодания. Столбики термометров опустятся в среднем на 2-3 градуса. К 18 июля грозовая полоса переместится, залив все регионы страны. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 16 июля, грозовые ливни ожидаются по всей стране, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крымского полуострова. Температура будет комфортной для жителей всех регионов. На Юге, будет держаться жаркая погода, при этом столбики термометров будут показывать +27… +29 градусов тепла. На Востоке Украины температура будет немного ниже — +24… +26 градусов. На Западе и в центральных областях страны ожидается около 22-25 градусов со знаком плюс.

Фото: (pixabay.com/WikimediaImages)

17 июля, во вторник, ожидается аналогичная ситуация. Незначительные осадки, дополнительно, могут ожидаться в Николаевской и Херсонской областях. Температура может измениться на 1-2 градуса.

В среду, 18 июля грозовые ливни зальют всю страну. Тем не менее, практически во всех областях будет наблюдаться повышение уровня тепла. На Востоке станет жарче — от +24 до +28 градусов. На Западе из-за северного ветра наоборот похолодает. Минимальная температура днем достигнет +19 градусов. В центральных и северных областях уровень тепла будет колебаться в рамках 23-25 градусов со знаком плюс. В приморских областях станет жарко: ожидается потепление до +30 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 16-18 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптики рассказали, какая погода ожидается во второй половине лета.

Видео: (video.rbc.ua)