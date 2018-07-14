Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине лета

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Ужасная жара отменяется

Синоптик рассказала, что украинцам не стоит ждать изнурительной жары до конца этого лета. Температура воздуха не будет аномальной. В июле стоит ожидать достаточно комфортную температуру. Об этом сообщила заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью "Укринформу".

Она отметила, до конца лета температура воздуха не достигнет больше +30 градусов.

"В июле катастрофических условий я не вижу по расчету моей модели долгосрочного прогнозирования. В середине месяца температура должна повыситься и будет посуше. Осадки на протяжении месяца будут чаще в отдельные дни, чем в предыдущих месяцах", - соббщила Мартазинова.

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В июле в восточных областях возможны ливневые осадки. В других регионах осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с похолоданием, но не сильным. В конце июля погода поменяется.

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"Характерно то, что температурный режим внутри каждого месяца неустойчив. В июле, в середине месяца, температура повысится до 28 градусов, местами до 30. В августе, начиная со второй половины месяца, будут отмечаться более засушливые процессы", - сказала метеоролог.

Как ранее писал Styler, народный синоптик рассказала о погоде на эти выходные.

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