Синоптики розповіли, якою буде погода у другій половині літа

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Жахлива спека скасовується

Синоптик розповіла, що українцям не варто чекати виснажливої спеки до кінця цього літа. Температура повітря не буде аномальною. У липні варто очікувати досить комфортну температуру. Про це повідомила заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова в інтерв'ю "Укрінформу".

Вона зазначила, що до кінця літа температура повітря не досягне більше +30 градусів.

"У липні катастрофічних умов я не бачу за розрахунком моєї моделі довгострокового прогнозування. В середині місяця температура повинна підвищитися і буде сухіше. Опади протягом місяця будуть частіше в окремі дні, ніж у попередніх місяцях", - соббщила Мартазінова.

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У липні в східних областях можливі зливові опади. В інших регіонах опади ближче до кінця місяця, вони будуть пов'язані з похолоданням, але не сильним. В кінці липня погода зміниться.

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"Характерно те, що температурний режим усередині кожного місяця нестійкий. У липні, в середині місяця, температура підвищиться до 28 градусів, місцями до 30. У серпні, починаючи з другої половини місяця, будуть відзначатися більш посушливі процеси", - сказала метеоролог.

Як раніше писав Styler, народний синоптик розповіла про погоду на ці вихідні.

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