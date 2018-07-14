"Грози і похолодання": синоптики дали невтішний прогноз на початок тижня

Фото: (pixabay.com/WikimediaImages)

У середу всі області України опиняться під загрозою зливових дощів

З понеділка по середу на території всієї країни, за винятком південних регіонів, очікуються грозові зливи і несуттєві похолодання. Стовпчики термометрів опустяться в середньому на 2-3 градуси. До 18 липня грозова смуга переміститься, затопивши всі регіони країни. Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 16 липня, грозові зливи очікуються по всій країні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, а також Кримського півострова. Температура буде комфортною для жителів усіх регіонів. На Півдні, триматиметься спекотна погода, при цьому стовпчики термометрів показуватимуть +27... +29 градусів тепла. На Сході України температура буде трохи нижче — +24... +26 градусів. На Заході і в центральних областях країни очікується близько 22-25 градусів зі знаком плюс.

Фото: (pixabay.com/WikimediaImages)

17 липня, у вівторок, очікується аналогічна ситуація. Незначні опади, додадково, можуть очікуватися в Миколаївській та Херсонській областях. Температура може змінитися на 1-2 градуси.

У середу, 18 липня грозові зливи заллють всю країну. Тим не менше, практично у всіх областях буде спостерігатися підвищення рівня тепла. На Сході стане спекотніше — від +24 до +28 градусів. На Заході через північний вітер навпаки похолодає. Мінімальна температура вдень сягне +19 градусів. У центральних і північних областях рівень тепла буде коливатися в межах 23-25 градусів зі знаком плюс. У приморських областях стане жарко: очікується потепління до +30 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 16-18 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптики розповіли, яка погода очікується в другій половині літа.

Відео: (video.rbc.ua)