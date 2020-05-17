Грозы, заморозки и майское тепло: синоптики предупредили об аномальной погоде

Погода в Украине в понедельник, 18 мая, будет более теплой и солнечной. Однако атмосферный фронт еще задержится в Украине: в некоторых восточных, северных и центральных областях ожидаются грозы. В целом, температура воздуха в сухих регионах поднимется до +17… +22 градусов.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, 18 мая ожидается незначительное потепление. Температура будет колебаться от +14 до +23 градусов. Теплее всего будет в южных областях, где термометры покажут +20… +23 градуса. Немного прохладнее, но все так же тепло будет на востоке и западе страны, где температурные показатели поднимутся до +16… +22 градусов. При этом в центральных областях будет немного прохладнее - +15… +19 градусов. На севере холоднее всего - +14… +17 градусов тепла.

В ночное время в Украине ожидается похолодание до +6… +10 градусов. В приморских областях будет немного теплее – от +10 до +13 градусов в темное время суток.

Также синоптики предупредили о грозах в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Дождливая погода ожидается также в Киеве и Киевской области.

Погода в Украине 18 мая будет теплой и дождливой (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом, по данным синоптиков, усилятся порывы ветра до 15-20 м/с. В метеорологическом предупреждении Укргидрометцентра говорится, что в Украине 18 мая ожидаются заморозки.

"18 мая ночью в Карпатах заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды на май.