Группу KAZKA обвинили в плагиате: что произошло на самом деле

Автор нашумевшего хита "Плакала" рассказал о создании песни

Популярную украинскую группу KAZKA обвинили в том, что для своего хита "Плакала" они использовали музыку, которую в 2016 году уже использовал другой исполнитель. Блогер Иван Рассел написал, что у песни исполнителя Yoya Reborn тот же музыкальный мотив, что и в хите "Плакала".

Однако автор хита Сергей Ранов объяснил, что для создания мелодии он брал сэмплы из банка мелодий, которые доступны по всему миру.

"Это все законно, чисто, это не авторский срезанный кусок какой-то авторской песни. Это Royalty Free Samlpes из банка сэмплов, которые продаются во всем мире, их может использовать любой человек. Неважно, когда трек вышел – раньше, или позже. И этот сэмпл может быть в десятках тысяч песен", - отметил Ранов.

А вот продюсер группы KAZKA Юрий Никитин считает, что обвинения в плагиате – это спланированные нападки на коллектив.

"Вот уже несколько месяцев нам приходится иметь дело со спланированной атакой, организованной против группы KAZKA: Дюссельдорф (тогда группа угодила в скандал с российской Песней года), истории с блогерами, заказные дизлайки, сотни ботов в комментариях, даже цветок в клипе стал поводом для травли. Дошла очередь и до песни "Плакала". Предсказуемо! Разочарую. В песне использован сэмпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире. И это не является сенсацией!" – возмутился Никитин на своей странице в Instagram и добавил, что он не позволит никому обижать солистку группы Сашу.

"Теперь о главном. Это все было бы неважно, если бы не одно "но". Ежедневно Саша — под ударом и в соцсетях, и в реальной жизни — от унизительных шуток до угроз в ее адрес. Я не позволю обижать талантливую, ранимую, искреннюю Сашу никому — ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по черному пиару", - резюмировал продюсер.

Скриншот поста (instagram.com/yuriynikitin)

Напомним, ранее мы писали о том, что KAZKA наконец представила песню на Евровидение.

А также рассказывали о том, что KAZKA едва не проговорилась о песне для Нацотбора Евровидения 2019.