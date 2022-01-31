Густые и красивые: названы продукты, которые ускоряют рост волос

Яйца

Яйца - прекрасный источник белка и биотина, которые отлично помогают волосам расти сильными. Волосяные фолликулы состоят в основном из белка, поэтому, если вы обнаружите, что теряете много волос, вам, возможно, придется подумать о потреблении белка. Биотин связан с кератином в ваших волосах, а также увеличивает рост волос. Люди редко испытывают дефицит биотина. Яйца также содержат удивительные питательные вещества, такие как селен и иммуностимулирующий цинк.

Ягоды

Ягоды богаты антиоксидантами, что делает их хорошим продуктом для роста волос. Антиоксиданты защищают волосяной фолликул от свободных радикалов. Свободные радикалы находятся как в организме, так и в окружающей среде. Ягоды также содержат много витамина С, который способствует выработке коллагена. Коллаген - это белок, который помогает укрепить волосы и предотвратить их ломкость. Кроме того, если у вас недостаток железа, это может вызвать выпадение волос. Что ж, витамин С помогает организму усваивать железо, поэтому ягоды - беспроигрышный вариант!

Шпинат

Шпинат содержит витамин А, который помогает коже вырабатывать кожное сало. Кожное сало помогает увлажнять кожу головы, что делает ее здоровой. Он также содержит витамин Е, который необходим для роста волос. Если у вас дефицит железа и вы обнаружите, что у вас выпадают волосы, то шпинат - идеальный вариант, который вам поможет. В нем тонна железа. Причина, по которой железо так важно, заключается в том, что оно помогает красным кровяным тельцам переносить кислород по всему телу, чтобы подпитывать ваш метаболизм и помогать в восстановлении.

Рыба

Для роста волос - чем жирнее, тем лучше. Такая рыба, как лосось, сельдь и скумбрия, содержит все питательные вещества, необходимые для роста волос. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые прекрасно подходят для ваших локонов. Эти виды рыбы также содержат витамины, такие как селен, витамин D3 и витамины группы В.

Сладкий картофель

Сладкий картофель содержит большое количество бета-каротина, который, в свою очередь, превращается в витамин А. Сладкий картофель среднего размера более чем покроет вашу суточную потребность в витамине А. Кроме того, известно, что витамин А ускоряет рост волос. .

Авокадо

Этот удивительный фрукт наполнен питательными веществами. Начнем с витамина Е. Витамин Е - это антиоксидант, который помогает вашим волосам бороться со свободными радикалами, которые повсюду. Авокадо также является удивительным источником незаменимых жирных кислот, которые являются важными строительными блоками, необходимыми вашим волосам, чтобы они росли здоровыми и сильными.

Эти продукты ускорят рост волос (фото: pexels.com)

Орехи

Орехи содержат широкий спектр витаминов, таких как цинк, витамины группы В и незаменимые жирные кислоты. Орехи хорошо известны своей пользой для здоровья, они не только прекрасно подходят для ваших волос, но и уменьшают воспаление, вызывающее сердечные заболевания.