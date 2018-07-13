"Гуцулы рулят": в сети рассказали историю бойца ООС, который "дает по зубам врагу" (фото)

Фото: УНИАН

Боец воевал под ДАПом, в Песках и под Горловкой

В сети рассказала историю бойца ООС из Закарпатья, который воевал в самых горячих точках Донбасса. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" на странице в Facebook.

Василий с позывным "Говерла" - главный сержант роты 128-й бригады. Свой необычный позывной он получил за то, что вырос на Закарпатье, недалеко от самой высокой горы Украины.

"Если писать о нем от руки – можно исписать несколько тетрадей. Если коротко – Вася очень крутой боец", - отметили в сообществе.

Василий воевал под ДАПом, в Песках и под Горловкой.

"У Васи есть талант – гранатометы. В этом – он один из лучших в батальоне. И из "шайтан-трубы", и с РПГ Вася дает по зубам врагу так, что они мгновенно вспоминают о режиме перемирия", - шутливо отметили в паблике и рассказали историю, как боец дал отпор врагам под Горловкой.

Фото: Боец Василий "Говерла" (facebook.com/backandalive)

"Как-то под Горловкой боевики обустроили себе новый наблюдательный пункт поближе к нашим ребятам, но вели себя, как вы понимаете, не очень по-добрососедски. Не успели они отпраздновать новоселье, как Вася послал им несколько гостинцев и настолько искусно, что "наблюдателя" у них там больше не было. По крайней мере до конца его ротации. А "соседи" некоторое время вели себя ну очень вежливо. И подобных вещей на его счету немало. А еще он охотно учит новеньких стрельбы и постоянно учится сам", - рассказывают про героического бойца.

Также военный отвечает за материально-техническое обеспечение роты. По словам собратьев, он никогда ни на что не жалуется, мгновенно выполняет все задания и хорошо руководит подчиненными. Ребята говорят, что его невозможно вывести из равновесия, никто никогда не видел в его глазах и намека на страх, даже, когда их позиции атакует враг.

"Зато, говорят, что безоговорочно готовы доверить ему свою жизнь и под заряжаются его позитивом. Он один из тех, кто, без пафоса и нытья, как все плохо вокруг, ежедневно делает свою работу и приближает нас к победе. Также можно помочь купить для наших армейцев критически необходимых ништяков, среди которых тепловизоры и трубы разведчиков", - подытожили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей были поражены храбростью защитника и поблагодарили его в комментариях под записью.

"Кто бы сомневался - гуцулы рулят! Пусть оберегают Вас, Вася, все Силы Небесные! И чтобы вернулись живые - здоровые домой уже очень скоро! Пора косить отаву, брындзу делать!" - пишет Леся Антонович.

"Слава Богу, что есть у Украины такие Сыны, Защитники! Дай нам, Боже, мира! Такие мужчины - то есть наше Сокровище, которое мы должны сохранить! Пожелаем ребятам беречь себя и вернуться в мирную жизнь, потому что здесь еще очень много работы для патриотов. Будем вместе менять страну", - отметила Ирина Калугина.

"Возвращайтесь скорее живыми! В мирной жизни Ваши искусные руки тоже будут творить чудеса. Думаю, у всех ребят, которые там, руки уже заскучали по мирной будничной работой дома", - добавила Валентина Иванова.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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