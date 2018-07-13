"Підрозділи НАТО готуються до наступу": українські військові креативно покепкували з ворога на передовій (фото)

Фото: mil.gov.ua

Такий інцидент привернув увагу російських пропагандистів, які шукають різноманітні фейки

Українські захисники розповіли кумедну історію про те, як вони кепкують з проросійських бойовиків на Донбасі. Про це йдеться в спільноті "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

В пабліку розповіли, що минулого тижня захисники Авдіївки вирішили трохи "полоскотати нерви" окупантам, вивісивши перед їхнім носом прапор Італії.

Такий інцидент привернув увагу російських пропагандистів. В район Авдіївської промзони одразу були відправлені журналісти.

"Наперебій почали виходити публікації і відеоматеріали про те, що українські війська посилили спецпідрозділи з Італії і готуються до наступальних дій", - відзначили в спільноті.

Тому бійці продовжили кепкувати з бойовиків і пропагандистів путінського режиму. На цей раз наші гумористи вивісили поблизу своїх позицій прапор США.

Фото: facebook.com/backandalive

"Бійці 92-ї бригади не зупинились на досягнутому, вирішивши ще більше налякати терористів батальйону "Пятняшка", який не так давно лишився без свого командира - того, що раптово вирішив приєднатись до своїх побратимів з терористичних "Сомалі" і "Спарта". Естафету прийняли сусіди, вивісивши за декілька десятків метрів прапор Сполучених Штатів Америки", - повідомили в "Повернись живим".

"І поки ми чекаємо від прокремлівських засобів масової інформації чергу порцію фейкових новин, про те, як підрозділи НАТО готуються до наступу, ви можете приєднатись до допомоги армії", - закликали волонтери.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж були в захваті від такої інформації.

"Ну чому ватани такі дебіли? До речі, можна ще ЛГБТ-прапор вивісити. Цікаво, аж на скільки сильно бомбане ватку?" - відзначив Олег Петрів.

"Треба вивісити прапори тих держав, які топлять за мордор, нехай між собою розбираються. Італійський прапор доречний, ще треба сербський, угорський, німецький. Уявляю реакцію МЗС Італіі, коли мокшане надрукують фейк про італійських військових на Донбасі. Вони дружити зібрались, нехай починають", - радить Микола Пісоцький.

"Тепер в тренді хорватських прапор би мав бути.вони тепер теж фашисти і прєдателі", - додоли в мережі.

Деякі користувачі звернули увагу, що таі безневинні жарти можуть мати серйозні наслідки.

"Хтось взагалі розуміє, що прапор це не іграшка і за такі діі має бути військовий трибунал", - пишуть в спільноті.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Раніше повідомлялось, що на передовій бійці змайстрували оригінальний "позашляховик".

Герої, загиблі в червні 2018