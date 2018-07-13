"Подразделения НАТО готовятся к наступлению": украинские военные креативно пошутили над врагом (фото)

Фото: mil.gov.ua

Такой инцидент привлек внимание российских пропагандистов, которые ищут разнообразные фейки

Украинские защитники рассказали забавную историю о том, как они измываются над пророссийскими боевиками на Донбассе. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" на странице в Facebook.

В паблике рассказали, что на прошлой неделе защитники Авдеевки решили немного "пощекотать нервы" оккупантам, вывесив перед их носом флаг Италии.

Такой инцидент привлек внимание российских пропагандистов. В район Авдеевского промзоны сразу были отправлены журналисты.

"Наперебой начали выходить публикации и видеоматериалы о том, что украинские войска усилили спецподразделения из Италии и готовятся к наступательным действиям", - отметили в сообществе.

Поэтому бойцы продолжили смеяться с боевиков и пропагандистов путинского режима. На этот раз наши юмористы вывесили вблизи своих позиций флаг США.

Фото: facebook.com/backandalive

"Бойцы 92-й бригады не остановились на достигнутом, решив еще больше припугнуть террористов батальона "Пятняшка", который не так давно остался без своего командира - из-за того, что внезапно решил присоединиться к своих собратьев из террористических "Сомали" и "Спарта". Эстафету приняли соседи, вывесив за несколько десятков метров флаг Соединенных Штатов Америки", - сообщили в "Вернись живым".

"И пока мы ждем от прокремлевских средств массовой информации очередь порцию фейковых новостей, о том, как подразделения НАТО готовятся к наступлению, вы можете присоединиться к помощи армии", - призвали волонтеры.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей были в восторге от такой информации.

"Ну почему ватани такие дебилы? Кстати, можно еще ЛГБТ-флаг вывесить. Интересно, насколько сильно бомбанет ватку?" - отметил Олег Петров.

"Надо вывесить флаги тех государств, которые топят за мордор, пусть между собой разбираются. Итальянский флаг уместен, еще надо сербский, венгерский, немецкий. Представляю реакцию МИД Италии, когда мокшане напечатают фейк об итальянских военных на Донбассе. Они дружить собрались, пусть начинают", - советует Николай Песоцкий.

"Теперь в тренде хорватских флаг должен был бы быть.они теперь тоже фашисты и предатели", - додоли в сети.

Некоторые пользователи обратили внимание, что и невинные шутки могут иметь серьезные последствия.

"Кто-то вообще понимает, что флаг это не игрушка и за такие действия должен быть военный трибунал", - пишут в сообществе.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Ранее сообщалось, что на передовой бойцы смастерили оригинальный "внедорожник".

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