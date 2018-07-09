"Не безвихідь, а креатив": на передовій бійці змайстрували оригінальний "позашляховик" (відео)

Бійці зробили саморобний транспортний засіб

В мережі показали, як наші бійці на передовій, незважаючи на мале матеріальне забезпечення, придумують нові винаходи для своїх потреб. Про це передає спільнота "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

Так, бійці власними руками змайстрували "позашляховик" для того, що зручно було їздити по бойовим позиціям.

"Handmade від Збройних Сил України. Це не безвихідь, а справжній креатив від наших хлопців і неймовірне бажання до автомобільного конструювання. Купа матеріалів, знайдених на місцях бойових дій, макет і до праці. Гучний монстр щоденно розсікає по позиціям, доставляючи необхідні на опорних пунктах речі", - сказано в підпису до відео з оригінальним транспортним засобом.

На відео видно, як військовий хвацько роз'їжджає саморобним транспортним засобом. Бачимо, що наші захисники не втрачають оптимізму навіть у скрутних ситуаціях.

"Але, якщо ви маєте бажання передати хлопцям більш швидкісний і надійний позашляховик - пишіть, дзвоніть та приходьте в гості на запашну каву. Разом ми зробимо армію сильнішою", - закликали в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж були вражені такою винахідливістю наших воїнів.

"Крутяк, Генрі Форд відпочиває та нервово курить на "калідорі!! А нашим Воїнам Світла - аплодисменти, супер!", - пише Марія Романів.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

"Поважаю чоловіків з золотими руками і мізками"; "Талант! Хвала"; "І цей знайомий звук двигуна запорожця"; "Треба тихішим робити. Тихо прийшов, тихо пішов"; Справжній патріот завжди знайде чим допомогти Україні!" - відзначили в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Раніше повідомлялося, що в мережі розповіли зворушливу історію про юну захисницю України на передовій.

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