"Не безысходность, а креатив": на передовой бойцы смастерили оригинальный "внедорожник" (видео)

Бойцы сделали самодельное транспортное средство

В сети показали, как наши бойцы на передовой, несмотря на малое материальное обеспечение, придумывают новые изобретения для своих нужд. Об этом передает сообщество "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Так, бойцы собственными руками смастерили "внедорожник" для того, что удобно было ездить по боевым позициям.

"Handmade от Вооруженных Сил Украины. Это не безысходность, а настоящий креатив от наших ребят и невероятное желание к автомобильному конструированию. Куча материалов, найденных на местах боевых действий, макет и к труду. Громкий монстр ежедневно рассекает по позициям, доставляя необходимые на опорных пунктах вещи", - сказано в подписи к видео с оригинальным транспортным средством.

На видео видно, как военный лихо разъезжает самодельным транспортным средством. Видим, что наши защитники не теряют оптимизма даже в трудных ситуациях.

"Но, если вы имеете желание передать ребятам более скоростной и надежный внедорожник - пишите, звоните и приходите в гости на ароматный кофе. Вместе мы сделаем армию сильнее", - призвали в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей были поражены такой изобретательностью наших воинов.

"Крутяк, Генри Форд отдыхает и нервно курит на "калидоріе А нашим Воинам Света - аплодисменты, супер!", - пишет Мария Романов.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

"Уважаю мужчин с золотыми руками и мозгами"; "Талант! Хвала"; "И этот знакомый звук двигателя запорожца"; "Надо тише делать. Тихо пришел, тихо ушел"; Настоящий патриот всегда найдет, чем помочь Украине!" - отметили в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Ранее сообщалось, что в сети рассказали трогательную историю про юную защитницу Украины на передовой.

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