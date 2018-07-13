"Гуцули рулять": в мережі розповіли історію бійця ООС, який "дає по зубам ворогу" (фото)

Фото: УНІАН

Боєць воював під ДАПом, в Пісках і під Горлівкою

В мережі розповіла історію бійця ООС з Закарпаття, який воював в найгарячіших точках Донбасу. Про це йдеться в спільноті "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

Василь з позивним "Говерла" - головний сержант роти 128-ї бригади. Свій незвичний позивний він отримав за те, що виріс на Закарпатті, неподалік найвищої гори України.

"Якщо писати про нього від руки – можна списати кілька зошитів. Якщо коротко – Вася надзвичайно крутий боєць", - відзначили в спільноті.

Василь воював під ДАПом, в Пісках і під Горлівкою.

"У Васі є талант – гранатомети. В цьому – він один з кращих в батальйоні. І з "шайтан-труби", і з РПГ Вася дає по зубам ворогу так, що вони миттєво згадують про режим перемир’я", - жартівливо відзначили в пабліку і розповіли історію, як боєць дав відсіч ворогам під Горлівкою.

Фото: Боєць Василь "Говерла" (facebook.com/backandalive)

"Якось під Горлівкою бойовики облаштували собі новий спостережний пункт поближче до наших хлопців, але поводили себе, як ви розумієте, не дуже по-добросусідськи. Не встигли вони відсвяткувати новосілля, як Вася послав їм кілька гостинців і настільки майстерно, що "спостережника" у них там більше не було. Принаймні до кінця його ротації. А "сусіди" певний час поводили себе ну дуже чемно. І подібних речей на його рахунку чимало. А ще він охоче вчить новеньких стрільби і постійно вчиться сам", - розповідають про героїчного бійця.

Також військовий відповідає за матеріально-технічне забезпечення роти. За словами побратимів, він ніколи ні на що не скаржиться, миттєво виконує всі завдання і добре керує підлеглими. Хлопці кажуть, що його неможливо вивести з рівноваги, ніхто ніколи не бачив в його очах і натяку на страх, навіть, коли їхні позиції атакує ворог.

"Натомість, кажуть, що беззастережно готові довірити йому своє життя і під заряджаються його позитивом. Він один з тих, хто, без пафосу і ниття, як все погано навколо, щоденно робить свою роботу і наближає нас до перемоги. А також можна допомогти купити для наших армійців критично необхідних ніштяків, серед яких тепловізори та труби розвідників", - підсумували в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж були вражені хоробрістю захисника та подякували йому в коментарях під записом.

"Хто б сумнівався - гуцули рулять! Хай оберігають Вас, Васильку, всі Сили Небесні! І щоб вернулись живі- здорові додому вже дуже скоро! Пора отаву косити, бриндзу робити!" - пише Леся Антонович.

"Дякувати Богові, що є в України такі Сини, Захистники! Дай нам, Боже, миру! Такі чоловіки - то є наш Скарб, що ми маємо зберегти! Побажаємо хлопцям берегти себе та повернутися у мирне життя, бо тут ще дуже багато роботи для патріотів. Будемо разом змінювати країну", - відзначила Ірина Калугіна.

"Повертайтесь скоріше живими! У мирному житті Ваші вправні руки теж творитимуть чудеса. Думаю, у всіх хлопців, які там, руки вже заскучали за мирною буденною роботою вдома", - додала Валентина Іванова.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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