В Харькове бюст Жукова обливают красной краской: вторую ночь подряд

В Харькове облили краской бюст Жукову (фото: коллаж РБК-Украина)

Бюст Георгию Жукову в Харькове несколько раз сбрасывали с постамента, а сейчас обливают краской

В Харькове облили красной краской бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко в ночь на 20 мая.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, в настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Также правоохранители опубликовали фото.

Напомним, что Министерство культуры этот бюст Жукову не признало памятником. Конструкцию с постамента летом прошлого года снесли протестующие, после чего полиция открыла уголовное дело, а бюст поставили на место.

Кто сейчас облил краской бюст Жукову - неизвестно. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.

Патрульные изъяли на месте разбитую стеклянную банку с остатками краски.

На месте работали следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

Информация внесена в Единый учет.

Отметим, что бюст советскому полководцу обливают краской вторую ночь подряд.

В Харькове облили краской бюст Жукову (Фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в феврале в Харькове вспыхнул скандал после того, как горсовет переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Хотя суд признавал такое переименование незаконным, а полиция возбуждала дело.

Автор: Владимир Костырин