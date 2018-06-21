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В Харькове Госпотребслужба провела рейд по заведениях, где курят кальян

STYLERLIFE        21.06.2018 - 21:55
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Кальян запретили курить наравне с сигаретами

В Харькове в заведениях общепита запретили использовать кальяны. Об этом передает ТСН.

Такое решение связано с общим запретом курения в таких заведениях. Чиновники отмечают, что кальян также запрещается курить наравне с сигаретами.

Эксперты утверждают, что дым от кальяна вредит человеку так же само, как и табак.

В свою очередь, местные жители, которые живут рядом с заведениями, где курят кальян, жалуются, что вытяжка из кафе направлена прямо на их окна. Владельца кафе уже оштрафовали на 3 000 гривен, и он уверяет, что курить здесь больше не будут.

Видео: В ресторанах Харькова запретили курить кальян (youtube.com/ТСН)

Как сообщают журналисты, найти в Харькове заведение, которое предлагает кальян, не представляет сложности. Поэтому Госпотребслужба будет проводить рейды по кафе и ресторанам города. Хозяевам заведений, в которых обнаружат курильщиков, грозит до 10 тысяч гривен штрафа. А если их трижды поймают на нарушении, то могут лишить лицензии.

Ранее акушер-гинеколог предупредила об опасности курения во время вынашивания ребенка.

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Теги: курение, харьков, запрет
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