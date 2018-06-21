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У Харкові Держспоживслужба провела рейд по закладах, де курять кальян

STYLERLIFE        21.06.2018 - 21:55
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Кальян заборонили курити нарівні з сигаретами

У Харкові в закладах громадського харчування заборонили використовувати кальяни. Про це передає ТСН.

Таке рішення пов'язане із загальним забороною куріння у таких закладах. Чиновники відзначають, що кальян також забороняється палити нарівні з сигаретами.

Експерти стверджують, що дим від кальяну шкодить людині так само, як і тютюн.

У свою чергу, місцеві жителі, які живуть поруч з закладами, де курять кальян, скаржаться, що витяжка з кафе спрямована прямо на їхні вікна. Власника кафе вже оштрафували на 3 000 гривень, і він запевняє, що палити тут більше не будуть.

Відео: В ресторанах Харкова заборонили курити кальян (youtube.com/ТСН)

Як повідомляють журналісти, знайти в Харкові заклад, який пропонує кальян, не представляє складності. Тому Держспоживслужба буде проводити рейди по кафе і ресторанах міста. Господарям закладів, у яких виявлять курців, загрожує до 10 тисяч гривень штрафу. А якщо їх тричі зловлять на порушення, то можуть позбавити ліцензії.

Раніше акушер-гінеколог попередила про небезпеки куріння під час виношування дитини.

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Теги: курение, харьков, запрет
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