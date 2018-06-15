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В Харькове утонул 13-летний подросток из-за спора

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:25
Фото: река Лопань (livejournal)
Фото: река Лопань (livejournal)

Друг пытался его спасти

В Харькове утонул 13-летний подросток в местной реке Лопань. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области.

В Харькове 13-летний мальчик утонул в реке Лопань. Тело ребенка уже обнаружили водолазы.

Как рассказали представители полиции, подросток поспорил со своим другом о том, что сможет переплыть реку Лопань. Однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы, мальчик попал в водоворот. Друг, с которым он поспорил, пытался его спасти, но не смог.

Информация о том, что тело мальчика обнаружили, поступила около 18 часов в Новобаварский отдел полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". 

Сотрудники Новобаварского отдела полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Теги: подросток, дети, река
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