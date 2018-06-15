Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Прикарпатье утонул мужчина, спасший троих детей: новые подробности

STYLERLIFE        15.06.2018 - 14:35
Фото: Ивано-Франковская область (wikimedia.org)
Фото: Ивано-Франковская область (wikimedia.org)

Водолазам мешало сильное течение

На Прикарпатье водолазы смогли найти тело погибшего мужчины, который ценой собственной жизни спас троих детей. Об этом сообщает ТСН.

В селе Михальче Городенковского района Ивано-Франковской области обнаружили тело 32-летнего Владимира Федика. Течение отнесло его почти за семь километров от места трагедии.

Водолазы в течении двух суток прочесывали дно реки Днестр, но им мешало очень сильное течение. Тело обнаружили жители соседнего села.

До последнего момента близкие Владимира надеялись увидеть его живым. Его жена не верила, что мужчина мог погибнуть, так как утверждала, что он очень хорошо плавает.

Видео: Обнаружили тело погибшего мужчины (ТСН)

Напомним, в Ивано-Франковской области молодой мужчина утонул, спасая троих детей. Трагедия произошла в среду, 13 июня, около 5 часов вечера.

Как рассказали спасатели, трое детей начали тонуть в реке Днестр. Супруги бросились их спасать. Мужчина выталкивал детей с глубины и передавал жене. После этого еще раз нырнул и уже больше не вынырнул.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (video.rbc.ua)

Отдых на море с детьми: украинцам рассказали, что должно быть в аптечке На Прикарпатье мужчина утонул, спасая детей
Теги: Днестр, дети, трагедия
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь