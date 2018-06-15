На Прикарпатье утонул мужчина, спасший троих детей: новые подробности

Водолазам мешало сильное течение

На Прикарпатье водолазы смогли найти тело погибшего мужчины, который ценой собственной жизни спас троих детей. Об этом сообщает ТСН.

В селе Михальче Городенковского района Ивано-Франковской области обнаружили тело 32-летнего Владимира Федика. Течение отнесло его почти за семь километров от места трагедии.

Водолазы в течении двух суток прочесывали дно реки Днестр, но им мешало очень сильное течение. Тело обнаружили жители соседнего села.

До последнего момента близкие Владимира надеялись увидеть его живым. Его жена не верила, что мужчина мог погибнуть, так как утверждала, что он очень хорошо плавает.

Видео: Обнаружили тело погибшего мужчины (ТСН)

Напомним, в Ивано-Франковской области молодой мужчина утонул, спасая троих детей. Трагедия произошла в среду, 13 июня, около 5 часов вечера.

Как рассказали спасатели, трое детей начали тонуть в реке Днестр. Супруги бросились их спасать. Мужчина выталкивал детей с глубины и передавал жене. После этого еще раз нырнул и уже больше не вынырнул.

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