Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Прикарпатті втопився чоловік, який врятував трьох дітей: нові подробиці

STYLERLIFE        15.06.2018 - 14:35
Фото: Івано-Франківська область wikimedia.org)
Фото: Івано-Франківська область wikimedia.org)

Водолазам заважала сильна течія

На Прикарпатті водолази змогли знайти тіло загиблого чоловіка, який ціною власного життя врятував трьох дітей. Про це повідомляє ТСН.

В селі Михальче Городенківського району Івано-Франківської області виявили тіло 32-річного Володимира Федика. Течією віднесло його майже за сім кілометрів від місця трагедії.

Водолази протягом двох діб прочісували дно річки Дністер, але їм заважала дуже сильна течія. Тіло виявили жителі сусіднього села.

До останнього моменту близькі Володимира сподівалися побачити його живим. Його дружина не вірила, що чоловік міг загинути, так як стверджувала, що він дуже добре плаває.

Відео: Виявили тіло загиблого чоловіка (ТСН)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області молодий чоловік потонув, рятуючи трьох дітей. Трагедія сталася в середу, 13 червня, близько 5 години вечора.

Як розповіли рятувальники, троє дітей почали тонути у річці Дністер. Подружжя кинулися їх рятувати. Чоловік виштовхував дітей з глибини і передавав дружині. Після цього ще раз пірнув і вже більше не виринув.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)

Відпочинок на морі з дітьми: українцям розповіли, що повинно бути в аптечці На Прикарпатті чоловік потонув, рятуючи дітей
Теги: Днестр, діти, трагедия
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся