На Прикарпатті втопився чоловік, який врятував трьох дітей: нові подробиці

Водолазам заважала сильна течія

На Прикарпатті водолази змогли знайти тіло загиблого чоловіка, який ціною власного життя врятував трьох дітей. Про це повідомляє ТСН.

В селі Михальче Городенківського району Івано-Франківської області виявили тіло 32-річного Володимира Федика. Течією віднесло його майже за сім кілометрів від місця трагедії.

Водолази протягом двох діб прочісували дно річки Дністер, але їм заважала дуже сильна течія. Тіло виявили жителі сусіднього села.

До останнього моменту близькі Володимира сподівалися побачити його живим. Його дружина не вірила, що чоловік міг загинути, так як стверджувала, що він дуже добре плаває.

Відео: Виявили тіло загиблого чоловіка (ТСН)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області молодий чоловік потонув, рятуючи трьох дітей. Трагедія сталася в середу, 13 червня, близько 5 години вечора.

Як розповіли рятувальники, троє дітей почали тонути у річці Дністер. Подружжя кинулися їх рятувати. Чоловік виштовхував дітей з глибини і передавав дружині. Після цього ще раз пірнув і вже більше не виринув.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)