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У Харкові потонув 13-річний підліток із-за суперечки

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:25
Фото: річка Лопань (livejournal)
Фото: річка Лопань (livejournal)

Друг намагався його врятувати

У Харкові потонув 13-річний підліток у місцевій річці Лопань. Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Харківській області.

У Харкові 13-річний хлопчик потонув у річці Лопань. Тіло дитини вже виявили водолази.

Як розповіли представники поліції, підліток посперечався зі своїм другом про те, що зможе перепливти річку Лопань. Однак через сильну течію неподалік від дамби, хлопчик потрапив у вир. Друг, з яким він посперечався, намагався його врятувати, але не зміг.

Інформація про те, що тіло хлопчика виявили, надійшла близько 18 години в Новобаварський відділ поліції.

Інформація за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

Співробітники Новобаварського відділу поліції встановлюють усі обставини трагедії.

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Теги: підліток, діти, река
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