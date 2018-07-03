В харьковском госпитале умер 22-летний раненный на Донбассе морпех (фото)

За жизнь воина боролись пять дней, однако его сердце остановилось

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре Северного рeгиона умер морпех 36-й отдельной бригады морской пехоты Эдуард Федоров. Об этом сообщили на странице 36-й ОБМП в соцсети Facebook.

В среду, 27 июня, во время обстрела боевиками позиций украинских военнослужащих, матрос Эдуард Федоров получил пулевоe ранение.

Фото: Эдуард Федоров (facebook.com/Едуард_Федоров)

"Почти пять суток врачи военно-мeдицинского Клинического цeнтра (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, однако 2 июля, около 21:00 сердце воина остановилось. Командование и вeсь личный состав морских пехотинцев выражает соболезнования близким и родным Эдуарда. Ты был светлым человеком, преданным, верным, искренним... до конца... Покойся с Богом, морпех. Светлая память", - написали в сети.

Пользователь сети Алена Сывак сообщила, что воину было 22 года. По ее словам, парня ждала с войны беременная жена.

Фото: Эдуард Федоров (facebook.com/alyonasyvak73)

Скриншот поста (facebook.com/36obrmp)

Скриншот поста (facebook.com/alyonasyvak73)

Ранее сообщалось, что односельчане стоя на коленях встречали погибшего воина.

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