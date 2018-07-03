В харківському госпіталі помер 22-річний поранений на Донбасі воїн (фото)

За життя бійця боролися п'ять днів, але його серце зупинилося

У Харкові у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Едуард Федоров. Про це повідомили на сторінці 36-ї ОБМП у соцмережі Facebook.

У середу, 27 червня, під час обстрілу бойовиками позицій українських військовослужбовців, матрос Едуард Федоров отримав кульове поранення.

Фото: Едуард Федоров (facebook.com/Едуард_Федоров)

"Майже п'ять діб лікарі військово-медичного Клінічного центру (Харків) боролися за життя нашого морпіха, проте 2 липня, близько 21:00 серце воїна зупинилося. Командування і весь особовий склад морських піхотинців висловлює співчуття близьким і рідним Едуарда. Ти був світлою людиною, відданим, вірним, щирим... до кінця... Спочивай з Богом, морпіх. Світла пам'ять", - написали в мережі.

Користувач мережі Олена Сивак повідомила, що воїну було 22 роки. За її словами, хлопця чекала з війни вагітна дружина.

Фото: Едуард Федоров (facebook.com/alyonasyvak73)

Скріншот поста (facebook.com/36obrmp)

Скріншот поста (facebook.com/alyonasyvak73)

Раніше повідомлялося, що односельці стоячи на колінах зустрічали загиблого воїна.

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