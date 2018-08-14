В Харьковской области бешеный кот искусал детей

Фото: Кот (pinterest.com/maxresd)

Диагноз кота подтвердился

В Харьковской области бездомный кот покусал несколько детей. Об этом сообщает Укринформ.

Инцидент произошел в поселке городского типа Пересечное Дергачевского района Харьковской области. В течении одной недели бездомный кот искусал троих детей.

Известно, что дети заметили во дворе кота и попытались его погладить, а кот набросился на них и покусал. Специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ провели проверку и обнаружили, что от укусов кота пострадало трое детей.

Кота изловили и отправили на экспертизу, в ходе которой у животного подтвердился диагноз "бешенство". Кота пришлось усыпить, а пострадавших детей отправить на лечение. Во дворе того дома, где было обнаружено зараженное животное, провели противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Детей госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и назначили курс профилактических прививок против бешенства. Сейчас состояние детей удовлетворительное.

Сообщается, что по состоянию на 13 августа в Харьковской области было зарегистрировано 67 случаев бешенства у животных: 35 кошек, 20 собак, 7 лис, 1 куница и 4 коровы. От укусов животных пострадало 128 людей.

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Видео: РБК-Украина