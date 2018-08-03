"С виду не бешеная": в Харькове по улицам разгуливает лиса (видео)

Фото: Лиса (pixabay.com/xeppo)

В городе заметили хищное животное

В Харькове в пятницу, 3 августа, на Московском проспекте недалеко от жилых домов была замечена лиса. Об этом рассказали на странице "Харьков 1654" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Лиса была замечена 3 августа около восьми часов утра.

"Сегодня в 7:30 утра на Московском проспекте гуляла лиса. Харьков", - написали в сети.

Животное не особо боялось человека, однако близко не подходило, и спряталось за ближайшее дерево, после чего обошло человека по траве и снова вернулось на дорогу.

Видео: Лиса гуляет по Харькову (facebook.com/kharkiv1654)

Пользователи отметили, что животное может быть опасным.

Видео прокомментировали в сети:

"А у меня живет на даче. Уж, не знаю радоваться ли такому соседству? Ведет себя прилично (пока), во двор заходит только тогда, когда я иду в дом".

"А что по этому поводу говорит наш зоопарк? Беглые есть? Тигры, там?".

"Скорее всего, домашняя потеряшка".

"Лисы болеют бешенством. Это опасно".

"Было объявление, что у кого-то сбежала пару месяцев назад".

"Молодой лесенок в поисках еды. У бешеных другое поведение: они сразу же подбегают к человеку".

"Та их полно в городе".

"Лисы спокойно живут в городах, как и бродячие псы".

"С виду не бешеная, воды ей нужно, жарко очень".

Скриншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)

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