"С виду не бешеная": в Харькове по улицам разгуливает лиса (видео)

В городе заметили хищное животное
В Харькове в пятницу, 3 августа, на Московском проспекте недалеко от жилых домов была замечена лиса. Об этом рассказали на странице "Харьков 1654" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.
Лиса была замечена 3 августа около восьми часов утра.
"Сегодня в 7:30 утра на Московском проспекте гуляла лиса. Харьков", - написали в сети.
Животное не особо боялось человека, однако близко не подходило, и спряталось за ближайшее дерево, после чего обошло человека по траве и снова вернулось на дорогу.
Видео: Лиса гуляет по Харькову (facebook.com/kharkiv1654)
Пользователи отметили, что животное может быть опасным.
Видео прокомментировали в сети:
"А у меня живет на даче. Уж, не знаю радоваться ли такому соседству? Ведет себя прилично (пока), во двор заходит только тогда, когда я иду в дом".
"А что по этому поводу говорит наш зоопарк? Беглые есть? Тигры, там?".
"Скорее всего, домашняя потеряшка".
"Лисы болеют бешенством. Это опасно".
"Было объявление, что у кого-то сбежала пару месяцев назад".
"Молодой лесенок в поисках еды. У бешеных другое поведение: они сразу же подбегают к человеку".
"Та их полно в городе".
"Лисы спокойно живут в городах, как и бродячие псы".
"С виду не бешеная, воды ей нужно, жарко очень".
Скриншот поста (facebook.com/kharkiv1654)
Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)
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