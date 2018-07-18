"Спряталась под кучей дров": под Киевом разыскивают хозяев ручной лисы (фото)

Фото: pixabay.com/xeppo

В сети ищут владельцев животного

В Киевской области разыскивают хозяев прирученной лисы, которая забежала на частную территорию. Животное обнаружили на Софиевской Борщаговке. Об этом написали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Когда лиса наведалась "в гости" первый раз - ее прогнали, однако животное вернулось и пыталось где-то спрятаться. Местные жители вызвали спасателей.

"В частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали лису, но она вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса", - сообщили в сети.

Фото: Лиса (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Для отлова лисы люди обратились в Команду спасения животных. Двое спасателей ловили лису почти два часа. Она быстро бегала по территории, пряталась в кустах, выбегала за забор... Но потом лиса спряталась под кучей дров, откуда и была успешно извлечена", - рассказали в сообществе.

Фото: Лиса (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В настоящий момент лису приютили спасатели. Владельцев и тех, кто знаком с хозяевами, просят обращаться по тел.: 093-986-22-62, 098-844-79-37.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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