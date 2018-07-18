"Сховалася під купою дрів": під Києвом розшукують господарів ручної лисиці (фото)

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У мережі шукають власників тварини

У Київській області розшукують господарів прирученої лисиці, яка забігла на приватну територію. Тварину знайшли на Софіївській Борщагівці. Про це написали на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Коли лисиця навідалася "в гості" перший раз - її прогнали, проте тварина повернулася і намагалася десь сховатися. Місцеві жителі викликали рятувальників.

"В приватному секторі на Софіївській Борщагівці на територію одного з будинків забігла лисиця. Власники території вирішили, що це випадковість, і прогнали лисицю, але вона незабаром повернулася назад. Згодом виявили, що на лисицю одягнений нашийник, і стало зрозуміло, що це ручна лисиця, яка втекла", - повідомили в мережі.

Фото: Лисиця (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Для відлову лисиці люди звернулися в Команду порятунку тварин. Двоє рятувальників ловили лисицю майже дві години. Вона швидко бігала по території, ховалася в кущах, вибігала за паркан... Але потім лисиця сховалася під купою дрів, звідки й була успішно спіймана", - розповіли у спільноті.

Фото: Лисиця (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Зараз лисицю прихистили рятувальники. Власників і тих, хто знайомий з господарями, просять звертатися за тел.: 093-986-22-62, 098-844-79-37.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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