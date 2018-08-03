"З вигляду не скажена": в Харкові по вулицях розгулює лисиця (відео)

Фото: Лисиця (pixabay.com/xeppo)

У місті помітили хижу тварину

У Харкові в п'ятницю, 3 серпня, на Московському проспекті недалеко від житлових будинків була помічена лисиця. Про це розповіли на сторінці "Харків 1654" в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Лисиця була помічена 3 серпня близько восьмої години ранку.

"Сьогодні о 7:30 ранку на Московському проспекті гуляла лисиця. Харків", - написали в мережі.

Тварина не особливо боялася людини, однак близько не підходила, і сховалася за найближче дерево, після чого обійшла людину по траві і знову повернулися на дорогу.

Відео: Лисиця гуляє по Харкову (facebook.com/kharkiv1654)

Користувачі відзначили, що тварина може бути небезпечною.

Відео прокоментували в мережі:

"А у мене живе на дачі. Вже, не знаю чи радіти такому сусідству? Веде себе пристойно (поки що), у двір заходить тільки тоді, коли я йду в дім".

"А що з цього приводу каже наш зоопарк? Втікачі є? Тигри, там?".

"Швидше за все, домашня блукаюча".

"Лисиці хворіють на сказ. Це небезпечно".

"Було оголошення, що у когось втекла кілька місяців тому".

"Молоде лисеня в пошуках їжі. У скажених інша поведінка: вони відразу підбігають до людини".

"Та їх повно в місті".

"Лисиці спокійно живуть у містах, як і бродячі пси".

"З вигляду не скажена, води їй треба, дуже спекотно".

Скріншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)

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