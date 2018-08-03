"З вигляду не скажена": в Харкові по вулицях розгулює лисиця (відео)

У місті помітили хижу тварину
У Харкові в п'ятницю, 3 серпня, на Московському проспекті недалеко від житлових будинків була помічена лисиця. Про це розповіли на сторінці "Харків 1654" в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.
Лисиця була помічена 3 серпня близько восьмої години ранку.
"Сьогодні о 7:30 ранку на Московському проспекті гуляла лисиця. Харків", - написали в мережі.
Тварина не особливо боялася людини, однак близько не підходила, і сховалася за найближче дерево, після чого обійшла людину по траві і знову повернулися на дорогу.
Відео: Лисиця гуляє по Харкову (facebook.com/kharkiv1654)
Користувачі відзначили, що тварина може бути небезпечною.
Відео прокоментували в мережі:
"А у мене живе на дачі. Вже, не знаю чи радіти такому сусідству? Веде себе пристойно (поки що), у двір заходить тільки тоді, коли я йду в дім".
"А що з цього приводу каже наш зоопарк? Втікачі є? Тигри, там?".
"Швидше за все, домашня блукаюча".
"Лисиці хворіють на сказ. Це небезпечно".
"Було оголошення, що у когось втекла кілька місяців тому".
"Молоде лисеня в пошуках їжі. У скажених інша поведінка: вони відразу підбігають до людини".
"Та їх повно в місті".
"Лисиці спокійно живуть у містах, як і бродячі пси".
"З вигляду не скажена, води їй треба, дуже спекотно".
Скріншот поста (facebook.com/kharkiv1654)
Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)
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