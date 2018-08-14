У Харківській області скажений кіт покусав дітей

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Діагноз кота підтвердився

В Харківській області бездомний кіт покусав кілька дітей. Про це повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався у селищі міського типу Пересічне Дергачівського району Харківської області. Протягом одного тижня бездомний кіт покусав трьох дітей.

Відомо, що діти помітили у дворі кота і спробували його погладити, а кіт накинувся на них і покусав. Фахівці Харківського обласного лабораторного центру МОЗ провели перевірку і виявили, що від укусів кота постраждало троє дітей.

Кота зловили і відправили на експертизу, в ході якої у тварини підтвердився діагноз "сказ". Кота довелося приспати, а постраждалих дітей відправити на лікування. У дворі будинку, де було виявлено заражену тварину, провели протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.

Дітей госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню і призначили курс профілактичних щеплень проти сказу. Зараз стан дітей задовільний.

Повідомляється, що станом на 13 серпня у Харківській області було зареєстровано 67 випадків сказу у тварин: 35 кішок, 20 собак, 7 лис, 1 куниця та 4 корови. Від укусів тварин постраждало 128 людей.

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Відео: РБК-Україна