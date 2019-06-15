В Харьковской области в четвертый раз стартовал военно-патриотический фестиваль "Захисник України – Крилаті вовкулаки", – Светличная

В Харьковской области стартовал военно-патриотический фестиваль Захисник України – Крилаті вовкулаки (фото: kharkivoda.gov.ua)

Фестиваль посвящен погибшим Героям Украины

На Харьковщине стартовал военно-патриотический фестиваль "Захисник України – Крилаті вовкулаки". Среди гостей мероприятия, который проходит на базе аэродрома "Коротич", председатель ХОГА Юлия Светличная, сообщает сайт облгосадминистрации.

Фестиваль "Защитник Украины" организуют военно-патриотический десантно-спортивный клуб "Маргеловец" совместно с клубом служебного собаководства и Харьковским аероклубом. Он посвящен погибшим Героям Украины, харьковчанам Василию Мельникову и Ивану Литвинову.

"Этот фестиваль уже в четвертый раз проходит на Харьковщине, и областная администрация традиционно поддерживает его, как и другие, которые направлены на поддержку наших военных, а также дают возможности для патриотического воспитания детей и молодежи. Мы в Харьковской области комплексно занимаемся патриотическим воспитанием, у нас действует соответствующая программа, которая реализуется совместно с общественностью и специалистами. Постоянно работаем над тем, чтобы в рамках программы проходили не только полезные, но и интересные мероприятия, чтобы дети учились с увлечением", – отметила Светличная.

Обращаясь к участникам и гостям фестиваля, председатель ХОГА отметила на бесценном вкладе защитников Украины в том, что мы имеем возможность проводить подобные мероприятия под чистым небом.

"Наше государство переживает трудные времена. И самое главное сейчас – держаться вместе, объединять и верить в нашу общую победу. Мы понимаем цену чистого неба. Сегодня мы вспоминаем героев, которые завоевали его для нас ценой собственной жизни. Мы благодарны всем защитникам, которые и сегодня демонстрируют характер и честь и делают все, чтобы наши дети могли радоваться мирному чистому небу", – сказала Светличная.

В открытии фестиваля принял участие известный харьковский общественный деятель, бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий. По его мнению, проведение подобных мероприятий крайне необходимо для воспитания молодого поколения.

В Харьковской области стартовал военно-патриотический фестиваль Захисник України – Крилаті вовкулаки (фото: kharkivoda.gov.ua)

"Мы много говорим о героях Второй мировой войны, и это правильно – вспоминать их подвиги. Но сегодня рядом с нами есть герои, которые сегодня защищают страну. Люди, на которых надо равняться. Мы должны именно на их примере воспитывать подрастающее поколение. Поэтому я сегодня здесь, на фестивале, и радуюсь, что руководитель области Юлия Светличная также поддерживает мероприятие. Это очень важно", – поделился Игорь Малицкий.

Фестиваль будет проходить в Коротиче 15-16 июня. Посетители могут увидеть показательные выступления парашютистов-десантников "Открытое небо", выставку собак, выставку радиоуправляемых авиамоделей. Зрителям продемонстрируют навыки поведения с оружием, показательные выступления по рукопашному бою и выступления Слободского казацкого войска. Участники мероприятия могут принять участие в практических занятиях по полевой медицине и даже совершить подъем на воздушном шаре.

Справочно. Иван Литвинов родился 7 марта 1975 года в г. Краматорск Донецкой области. В 1995 году ушел на военную службу, после ее окончания остался на должности командира разведывательного свода разведывательной роты. Занимал должность старшего офицера печатной пропаганды воинской части А0628. В сентябре 2014 года во время мобилизации был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Жизнь Ивана Литвинова оборвалась во время обороны Донецкого аэропорта 4 октября 2014 года. Похоронен на Харьковщине, где живет его семь'я.

Василий Мельников родился 27 апреля 1977 года в городе Мариуполь. С детства занимался парашютным спортом в Харьковском аэроклубе. Проходил срочную службу в рядах ВСУ. В 2000 году в звании "младший сержант" Василий Мельников подписал контракт и стал служить радистом-парашютистом поисково-спасательного свода № 95 отдельной аэромобильной бригады Житомирского гарнизона. Трагически погиб 19 ноября 2002 года при выполнении служебных задач в тренировочном прыжке, спасая жизнь курсанта-парашютиста на аэродроме "Бородянка" в Киевской области. Похоронен Василий Мельников в Харькове на кладбище №13.

На его могиле написаны слова из Библии "Нет больше той любви, как та, когда кто-то кладет душу свою за друзей своих".

Напомним, что ранее Светличная рассказывала о ремонт более чем 200 учебных заведений.