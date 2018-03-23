Хайп-такси #11: как украинцы относятся к Нацполиции (видео)

Смотрите новый выпуск программы о живом общении таксиста и его пассажиров

На днях сотрудники патрульной полиции пожаловались, что руководство, отправив их в командировку в город Ковель на Волыни, не обеспечило нормальные условия жизни. Это вызвало большой резонанс в сети...

Вот уже несколько лет прошло с того момента, как была реформированна украинская полиция. На эту реформу возлагались большие надежды.

Оправдались ли они? Доверяют ли киевляне "копам"? Об этом вы сможете узнать из нашего выпуска.

Хайп-такси #11: как украинцы относятся к Национальной полиции

А как к Нацполиции относитесь вы? Оставляйте комментарии под видео на нашем YouTube-канале.

Кстати, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.

Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения.

Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".

Как воспринимают эту ситуацию жители Киева? Смотрите в 10 выпуске Хайп-такси.

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?