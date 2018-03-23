Хайп-такси #11: как украинцы относятся к Нацполиции (видео)

Смотрите новый выпуск программы о живом общении таксиста и его пассажиров
На днях сотрудники патрульной полиции пожаловались, что руководство, отправив их в командировку в город Ковель на Волыни, не обеспечило нормальные условия жизни. Это вызвало большой резонанс в сети...
Вот уже несколько лет прошло с того момента, как была реформированна украинская полиция. На эту реформу возлагались большие надежды.
Оправдались ли они? Доверяют ли киевляне "копам"? Об этом вы сможете узнать из нашего выпуска.
Хайп-такси #11: как украинцы относятся к Национальной полиции
Кстати, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.
Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения.
Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".
Как воспринимают эту ситуацию жители Киева? Смотрите в 10 выпуске Хайп-такси.
Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?