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Хайп-такси #11: как украинцы относятся к Нацполиции (видео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 09:32
Хайп-такси (РБК-Украина)
Хайп-такси (РБК-Украина)

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На днях сотрудники патрульной полиции пожаловались, что руководство, отправив их в командировку в город Ковель на Волыни, не обеспечило нормальные условия жизни. Это вызвало большой резонанс в сети...

Вот уже несколько лет прошло с того момента, как была реформированна украинская полиция. На эту реформу возлагались большие надежды.

Оправдались ли они? Доверяют ли киевляне "копам"? Об этом вы сможете узнать из нашего выпуска.

Хайп-такси #11: как украинцы относятся к Национальной полиции

А как к Нацполиции относитесь вы? Оставляйте комментарии под видео на нашем YouTube-канале.

Кстати, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.

Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения. 

Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?"

Как воспринимают эту ситуацию жители Киева? Смотрите в 10 выпуске Хайп-такси.

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду? (видео) Хайп-такси #8: украинцы высказались о легалайзе (видео)
Теги: Хайп-такси
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