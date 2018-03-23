Хайп-таксі #11: як українці ставляться до Нацполіції (відео)

Дивіться новий випуск програми про живому спілкуванні таксиста і його пасажирів

На днях співробітники патрульної поліції поскаржилися, що керівництво, відправивши їх у відрядження в місто Ковель на Волині, не забезпечило нормальні умови життя. Це викликало великий резонанс в мережі...

Ось уже кілька років пройшло з того моменту, як була реформированна українська поліція. На цю реформу покладалися великі надії.

Чи виправдалися вони? Чи довіряють кияни "копам"? Про це ви зможете дізнатися з нашого випуску.

Хайп-таксі #11: як українці ставляться до Національної поліції

А як до Нацполиции ставитеся ви? Залишайте коментарі під відео на нашому YouTube-каналі.

До речі, нещодавно генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що герой України Надія Савченко планувала теракт - зруйнувати купол Верховної Ради з гранатомета, а тих, хто виживе під уламками, - добивати з автоматів.

Ну, а поки є лише подання про притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Савченко, яка, хоч під підозрою, але на волі і готова, за її словами, відповісти за все, і на всі звинувачення.

Савченко навіть встигає тролити своїх колег-нардепів, знімаючи веселі відео. Всі ж бачили її перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".

Як сприймають цю ситуацію жителі Києва? Дивіться в 10 випуску Хайп-таксі.

Хайп-таксі #10: чи планувала Савченко підірвати Раду?