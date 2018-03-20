"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)

В сети появился ролик на тему "подрыва" Верховной Рады
Народный депутат Украины Надежда Савченко снялась в видео, в котором тонко потроллила своих коллег-парламентариев. Соответствующий 16-секундный ролик активно распространяется в социальных сетях.
Судя по всему, создатели видеоролика решили обыграть обвинения, которые выдвинул в адрес Савченко генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил, что нардеп со своими соратниками планировала выстрелами из минометов обрушить купол Рады, а потом добить депутатов автоматными очередями.
Видео начинается с того, что на черном фоне появляется надпись "Зала Верховної Ради" и рисунок парламента.
Далее в кадре появляется собственно Надежда Савченко на фоне пустого сессионного зала.
Парламентарий стоит вся в черном, строгая. Камера приближает ее лицо.
"Ба-бах! Що, вср*лися?" - выкрикивает Савченко, после чего на ее лице появляется ухмылка.
Далее снова появляется черный фон и надпись: "Надія Савченко. Депутат від народу".
Что не говорите, а у неё есть стиль .... ...до слезОпубліковано Valeria Muraeva 19 березень 2018 р.
Видео с Facebook/Valeria Muraeva
Пользователи сети активно комментируют этот ролик.
"Что-то в этом есть!" - отметила Татьяна Железко.
"Сильное видео, Савченко. Посмеялся от души", - добавил Геннадий Терещенко.
Скриншот комментариев (Facebook/Valeria Muraeva)
Многим украинцам, правда, видео не понравилось.
"Давно я такого треша не видел", - признался один юзер.
"А что тут смешного? Простая террористка!" - написал Виталий Демидченко.
Скриншот комментариев (Facebook/Valeria Muraeva)
Ранее Савченко дала украинцам свой номер и призвала звонить.