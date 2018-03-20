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"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)

STYLERКурьезы        20.03.2018 - 08:05
Кадр из видео
Кадр из видео

В сети появился ролик на тему "подрыва" Верховной Рады

Народный депутат Украины Надежда Савченко снялась в видео, в котором тонко потроллила своих коллег-парламентариев. Соответствующий 16-секундный ролик активно распространяется в социальных сетях.

Судя по всему, создатели видеоролика решили обыграть обвинения, которые выдвинул в адрес Савченко генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил, что нардеп со своими соратниками планировала выстрелами из минометов обрушить купол Рады, а потом добить депутатов автоматными очередями.

Видео начинается с того, что на черном фоне появляется надпись "Зала Верховної Ради" и рисунок парламента.

Далее в кадре появляется собственно Надежда Савченко на фоне пустого сессионного зала.

Парламентарий стоит вся в черном, строгая. Камера приближает ее лицо.

"Ба-бах! Що, вср*лися?" - выкрикивает Савченко, после чего на ее лице появляется ухмылка.

Далее снова появляется черный фон и надпись: "Надія Савченко. Депутат від народу".

 

Что не говорите, а у неё есть стиль .... ...до слез

Опубліковано Valeria Muraeva 19 березень 2018 р.

Видео с Facebook/Valeria  Muraeva

Пользователи сети активно комментируют этот ролик.

"Что-то в этом есть!" - отметила Татьяна Железко.

"Сильное видео, Савченко. Посмеялся от души", - добавил Геннадий Терещенко.

Скриншот комментариев (Facebook/Valeria  Muraeva)

Многим украинцам, правда, видео не понравилось.

"Давно я такого треша не видел", - признался один юзер.

"А что тут смешного? Простая террористка!" - написал Виталий Демидченко.

Скриншот комментариев (Facebook/Valeria  Muraeva)

Ранее Савченко дала украинцам свой номер и призвала звонить.

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Теги: Надежда Савченко
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