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"Позвони мне, позвони": Савченко дала украинцам свой номер и призвала звонить (видео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 21:00
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Депутат рассказала, что происходит, если она не берет трубку

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко раскрыла номер своего мобильного телефона и призвала всех украинцев звонить ей. Соответствующее заявление она сделала в комментарии журналистам в кулуарах парламента, сообщает "112 Украина".

По словам депутата, многим ее мобильный номер был известен уже давно. Его показывали в многочисленных телесюжетах еще тогда, когда Савченко находилась в российской тюрьме.

"Этот телефон не менялся никогда…этот телефон доступен каждому украинцу", - подчеркнула нардеп.

"Повторяю: +38 066-421-92-41. Каждый украинец может обратиться ко мне из тюрьмы, "со свободы", с операцией, с незаконными решениями…У меня этот телефон разрывается, он включен  24 часа в сутки. Кроме того, когда я выезжаю за границу, потому что роуминг очень дорогой", - отметила Савченко. 

"Когда я в Украине, - каждый украинец может позвонить мне. Если я не беру трубку, я обязательно перезваниваю на каждый номер, который мне звонил. Я могу перезвонить в 2, в 3 часа ночи, потому что и мне могут позвонить в 2 часа ночи…", - рассказала депутат.

Видео: Савченко дала украинцам свой номер (YouTube/112 Украина)

Напомним, Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием. 

Генпрокурор Юрий Луценко в четверг, 15 марта, внес в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко заявила о готовности отдать звезду Героя Украины.

Кстати, Надежда Савченко угодила в "черный список" "Миротворца".

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