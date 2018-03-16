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Надежда Савченко угодила в "черный список" "Миротворца"

STYLERLIFE        16.03.2018 - 09:26
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Нардеп попала в "чистилище" из-за измены родине

Народный депутат Надежда Савченко попала в "черный список" Миротворца. Ее обвиняют в подготовке террактов по заказу России и госпереворота в Украине. Информация о ней находится в разделе "Чистилище".

"Изменник родины. Пособник террористов", - написано на сайте.

На сайте Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

Скриншот (psb4ukr.org)

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко. Как известно,  Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады.

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Теги: Надежда Савченко
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