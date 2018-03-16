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Надія Савченко потрапила в "чорний список" "Миротворця"

STYLERLIFE        16.03.2018 - 09:26
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Нардеп потрапила в "чистилище" через зраду батьківщині

Народний депутат Надія Савченко потрапила в "чорний список" Миротворця. Її звинувачують у підготовці терактів на замовлення Росії і держперевороту в Україні. Інформація про неї знаходиться в розділі "Чистилище".

"Зрадник батьківщини. Пособник терористів", - написано на сайті.

На сайті Савченко звинувачується в підготовці терористичних актів на території України за замовленням країни-агресора (Росії) і проросійських терористичних організацій, а також у підготовці державного перевороту.

Скріншот (psb4ukr.org)

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України внесла до Верховної ради подання на зняття недоторканності з нардепа Савченко. Як відомо, Савченко виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки. До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як провести терористичний акт в залі Верховної ради.

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Теги: Надежда Савченко
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